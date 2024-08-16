«Металлург» проиграл первый матч на Кубке Республики Башкортостан, уступив «Автомобилисту»

Сегодня, 16 августа, на стадионе «Уфа-Арена» состоялся матч в рамках Кубка Республики Башкортостан, в котором магнитогорский «Металлург» встречался с «Автомобилистом». Встреча закончилась победой клуба из Екатеринбурга со счётом 4:2.
На 12-й минуте первого периода Андрей Обидин с передачи Степана Хрипунова открыл счёт во встрече. Спустя 27 секунд Егор Яковлев с передач Егора Коробкина и Валерия Орехова восстановил равенство в счёте. На 15-й минуте периода Стефан Да Коста с передачи Анатолия Голышева вновь вывел «Автомобилист» вперёд.
В середине второго периода Люк Джонсон с передач Егора Коробкина и Макара Хабарова сделал счёт 2:2. На 15-й минуте периода Брукс Мэйсек в третий раз вывел клуб из Екатеринбурга вперёд.
В конце третьего игрового отрезка Владимир Кузнецов установил окончательный счёт в игре.
- 16 августа 2024
-
15:46
-
15:31
-
15:15
-
15:05
-
14:53
-
14:45
-
14:26
-
14:08
-
14:04
-
13:50
-
13:35
-
13:20
-
13:15
-
13:10
-
12:59
-
12:45
-
12:33
-
12:20
-
12:07
-
11:55
-
11:43
-
11:30
-
11:18
-
11:05
-
10:54
-
10:40
-
10:28
-
10:15
-
10:05
-
10:03
-
09:45
-
09:32
-
09:16
-
09:00
-
08:46