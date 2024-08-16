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«Металлург» проиграл первый матч на Кубке Республики Башкортостан, уступив «Автомобилисту»

«Металлург» проиграл первый матч на Кубке Республики Башкортостан, уступив «Автомобилисту»
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Сегодня, 16 августа, на стадионе «Уфа-Арена» состоялся матч в рамках Кубка Республики Башкортостан, в котором магнитогорский «Металлург» встречался с «Автомобилистом». Встреча закончилась победой клуба из Екатеринбурга со счётом 4:2.

Фонбет Кубок Республики Башкортостан . Кубок Республики Башкортостан
16 августа 2024, пятница. 13:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 4
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Обидин (Хрипунов) – 11:00 (5x5)     1:1 Яковлев (Коробкин, Орехов) – 11:27 (5x5)     1:2 Да Коста (Голышев) – 14:34 (5x5)     2:2 Джонсон (Коробкин, Хабаров) – 30:29 (4x5)     2:3 Мэйсек – 44:16 (5x5)     2:4 Кузнецов (Зборовский) – 58:30 (5x5)    

На 12-й минуте первого периода Андрей Обидин с передачи Степана Хрипунова открыл счёт во встрече. Спустя 27 секунд Егор Яковлев с передач Егора Коробкина и Валерия Орехова восстановил равенство в счёте. На 15-й минуте периода Стефан Да Коста с передачи Анатолия Голышева вновь вывел «Автомобилист» вперёд.

В середине второго периода Люк Джонсон с передач Егора Коробкина и Макара Хабарова сделал счёт 2:2. На 15-й минуте периода Брукс Мэйсек в третий раз вывел клуб из Екатеринбурга вперёд.

В конце третьего игрового отрезка Владимир Кузнецов установил окончательный счёт в игре.

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