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«Адмирал» расторг пробный контракт с 28-летним защитником

«Адмирал» расторг пробный контракт с 28-летним защитником
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«Адмирал» расторг пробный контракт с 28-летним защитником Михаилом Тихоновым, сообщает пресс-служба дальневосточного клуба.

Защитник является воспитанником петербургской школы хоккея. В системе СКА прошёл всю вертикаль. За его плечами более ста матчей в МХЛ и ВХЛ («СКА-1946», «СКА-Карелия», «СКА-Нева»). Защитник привлекался к основной команде, но дебют в КХЛ состоялся в «Нефтехимике». После Нижнекамска он перебрался в Хабаровск, но надолго в стане «тигров» не задержался. Последние четыре сезона выступал за череповецкую «Северсталь». Суммарно в КХЛ сыграл 155 матчей и заработал 20 очков (4+16).

В прошедшем регулярном сезоне «Адмирал» занял пятое место в дивизионе Чернышёва. Команда Леонида Тамбиева не смогла выйти в плей-офф Континентальной хоккейной лиги и закончила сезон в феврале.

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