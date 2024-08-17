Саморуков: «Эдмонтон» меня драфтовал, и мы шли одной семьёй, я как сын для них был

Защитник ЦСКА Дмитрий Саморуков рассказал об отношении к себе в «Эдмонтон Ойлерз». Канадский клуб задрафтовал игрока обороны в 2017 году под общим 84-м номером.

— Как в целом оцените свой этап карьеры в НХЛ?

— Получилось, что я и в Канаде побывал, и в Америку попал. В трёх организациях поиграл. Посмотрел, узнал что-то новое. В Канаде было удобнее в том плане, что «Эдмонтон» меня драфтовал и мы шли одной семьёй, я как сын для них был. Когда меня обменивали в «Сент-Луис», то сложилось ощущение, что они отпускают ребёнка в дальнее плавание. Про Сент-Луис тоже ничего негативного не могу сказать, неплохой город, но нам с женой очень понравился Питтсбург. Зелёный город, напоминает Европу, мы прямо кайфанули, — сказал Саморуков в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.