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«Торпедо» обыграло клуб ВХЛ «Юнисон-Москва» в овертайме, победная шайба на счету Атанасова

«Торпедо» обыграло клуб ВХЛ «Юнисон-Москва» в овертайме, победная шайба на счету Атанасова
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Сегодня, 16 августа, на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде «Торпедо» принимало клуб ВХЛ «Юнисон-Москва». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1 ОТ.

Товарищеские матчи (клубы) . Товарищеские матчи
16 августа 2024, пятница. 13:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
2 : 1
ОТ
ХК Юнисон-Москва
Москва
0:1 Козлов – 20:42 (5x5)     1:1 Кагарлицкий (Летунов, Атанасов) – 44:34 (5x5)     2:1 Атанасов (Филлипс, Летунов) – 60:34    

Первая двадцатиминутка обошлась без заброшенных шайб. На 42-й секунде второго периода Иван Козлов вывел гостей вперёд. На пятой минуте третьего игрового отрезка Дмитрий Кагарлицкий с передач Максима Летунова и Василия Атанасова восстановил равенство в счёте. В овертайме победу «Торпедо» принёс бросок Василия Атанасова.

В следующем матче «Торпедо» сыграет с московским «Спартаком» 20 августа. Начало встречи — в 17:00 мск.

Напомним, в прошлом сезоне «Торпедо» завершило выступление в первом раунде плей-офф КХЛ, уступив в серии СКА — 1-4. В регулярном чемпионате нижегородцам удалось занять 14-е место в турнирной таблице.

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