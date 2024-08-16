«Торпедо» обыграло клуб ВХЛ «Юнисон-Москва» в овертайме, победная шайба на счету Атанасова

Сегодня, 16 августа, на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде «Торпедо» принимало клуб ВХЛ «Юнисон-Москва». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1 ОТ.
Первая двадцатиминутка обошлась без заброшенных шайб. На 42-й секунде второго периода Иван Козлов вывел гостей вперёд. На пятой минуте третьего игрового отрезка Дмитрий Кагарлицкий с передач Максима Летунова и Василия Атанасова восстановил равенство в счёте. В овертайме победу «Торпедо» принёс бросок Василия Атанасова.
В следующем матче «Торпедо» сыграет с московским «Спартаком» 20 августа. Начало встречи — в 17:00 мск.
Напомним, в прошлом сезоне «Торпедо» завершило выступление в первом раунде плей-офф КХЛ, уступив в серии СКА — 1-4. В регулярном чемпионате нижегородцам удалось занять 14-е место в турнирной таблице.
- 16 августа 2024
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