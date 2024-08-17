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Защитник ЦСКА Саморуков ответил на вопрос о разнице между США и Россией

Защитник ЦСКА Саморуков ответил на вопрос о разнице между США и Россией
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Защитник ЦСКА Дмитрий Саморуков ответил на вопрос о различиях между США и Россией.

— Сравнивать Америку и Россию нет смысла, всё совершенно разное?
— Отношение людей другое, менталитет другой. Ребята, которые летят за океан впервые, могут попасть в другой мир. Не знаешь язык — уже тяжело. С тренерами другое общение. Тебе могут в лицо сказать, что ты лучший, а в состав не поставить. Когда варишься в этой теме, то понимаешь, как всё устроено, — сказал Саморуков в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

В сезоне-2023/2024 Саморуков подписал двусторонний контракт с «Питтсбургом». Саморуков в прошлом сезоне провёл 64 встречи в АХЛ за клуб «Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз» — фарм «Питтсбурга», где записал на свой счёт 15 (5+10) очков.

Полную версию эксклюзивного интервью с Дмитрием Саморуковым читайте на «Чемпионате»:
«В Америке могут сказать, что ты лучший, а в состав не поставить». Интервью с Саморуковым
Эксклюзив
«В Америке могут сказать, что ты лучший, а в состав не поставить». Интервью с Саморуковым
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