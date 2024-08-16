Татьяна Овечкина — о Кузнецове в СКА: всё у него получится, я даже не сомневаюсь!

Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу Татьяна Овечкина прокомментировала переход бывшего партнёра своего сына Александра по «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова в СКА.

— Вы удивились, что Кузнецов вернулся в Россию?

— Ну, это спорт, это жизнь. Раз так получилось, то дай бог, чтобы у Жени всё хорошо сложилось. Удачи ему желаю, парень он хороший. Игрок тоже замечательный. Семья у него отличная. Потому я думаю, что всё будет хорошо. Мы знаем, что у Кузнецова в России будет грандиозная поддержка. И родители здесь рядом, и друзья. Не сомневаюсь, что у Жени в СКА всё будет отлично.

— Он в Питере сейчас в таком настроении, будто снова в сборную России вернулся.

— Всё у него получится. Я даже не сомневаюсь! — приводит слова Татьяны Овечкиной «Матч ТВ».

Напомним, о подписании контракта нападающего и армейского клуба было объявлено 31 июля. Соглашение Кузнецова и СКА рассчитано на четыре года.

Евгений Кузнецов на драфте НХЛ был выбран «Вашингтон Кэпиталз» в 2010 году в первом раунде под общим номером 26. С сезона-2013/2014 форвард играл в «Вашингтоне», однако последний сезон хоккеист провёл в «Каролине Харрикейнз». Кузнецов — воспитанник челябинского хоккея и дебютировал в КХЛ в команде «Трактор». За 251 игру он набрал 167 (78+89) очков. Ранее Кузнецов расторг контракт с «Каролиной», по которому он мог получить $ 6 млн за оставшийся сезон.