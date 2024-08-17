Саморуков: те, кто вернулся из Америки в ЦСКА, подбросят огня, добавят спортивной злости

Защитник ЦСКА Дмитрий Саморуков рассказал о настрое хоккеистов армейского клуба на новый сезон Континентальной хоккейной лиги.

— Вы сами сильно эмоционально заряжены? Команда выиграла три Кубка Гагарина, а теперь с чистого листа пойдёт за четвёртым.

— Согласен. Сейчас сделана хорошая балансировка. У нас есть опытные ребята, которые уже выигрывали, а есть ребята голодные до побед. Я и все остальные, кто вернулся из Северной Америки. Мы очень хотим побеждать, поэтому подбросим серьёзного огня, добавим спортивной злости. Нам уже не по 18 лет, в хоккей ты всю жизнь не сможешь играть. Победы, кубки — это будущая история твоей карьеры. Мы приехали в ЦСКА не отбывать номер, а выигрывать. Только так, остальное сейчас не работает, — сказал Саморуков в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.