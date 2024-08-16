«Я подумаю, приезжать ли в сборную». Поспишил — о приглашении словаков из КХЛ в команду

Нападающий «Калгари Флэймз» Мартин Поспишил высказался о своём отношении к приглашению словацких игроков КХЛ в сборную страны.

«Я был удивлён этой новостью, посмотрим, как всё будет развиваться. Мне сложно это комментировать, потому что я всё узнал совсем недавно. В ближайшие несколько дней я решу, приеду ли в сборную.

Я человек, у которого есть моральные принципы, которые трудно переступить. Это сложная ситуация, поскольку я могу осуществить свою мечту – играть за сборную со своим братом. Для меня до сих пор большая честь надеть майку сборной Словакии, но, иногда спорт отходит на второй план», — приводит слова Поспишила Sport Aktuality.

Сборная Словакии примет участие в отборочном турнире на Олимпийские игры 2026 года. В случае, если словакам удастся одержать победу в групповом этапе, они смогут поехать на Олимпиаду-2026. На данный момент в КХЛ выступают девять словацких игроков.