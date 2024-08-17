«В Америке и Европе такого не бывает». Защитник Саморуков — о командных мероприятиях ЦСКА

Защитник ЦСКА Дмитрий Саморуков рассказал, что легионерам армейцев нравятся командные мероприятия, проводимые клубом.

— Армейским иностранцам — Классону, Уильямсу и Ярошу — помогаете или они уже обрусели?

— Они у нас все молодцы, отличные ребята. Они сюда приезжают, потому что им здесь нравится. Они кайфуют, мы им помогаем, они всегда с нами. На командных мероприятиях развлекаются больше, чем мы (смеётся). Для них это веселуха, в Америке и Европе такого не бывает. Всей командой поиграть в волейбол или сходить в баню. У нас всё с душой, семейная обстановка, — сказал Саморуков в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

В сезоне-2023/2024 Саморуков подписал двусторонний контракт с «Питтсбургом». Саморуков в прошлом сезоне провёл 64 встречи в АХЛ за клуб «Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз» — фарм «Питтсбурга», где записал на свой счёт 15 (5+10) очков.