Саморуков: раньше в КХЛ было много пассивных стилей игры, теперь клубы хотят идти в атаку

Защитник ЦСКА Дмитрий Саморуков рассказал, как сильно изменилась лига со времён его ухода из армейского клуба в 2021 году.

— Сильно ли, на ваш взгляд, изменилась лига?

— Да, сейчас всё подровнялось. Раньше были чётко видны команды, которые пойдут за кубком. Это меньше, чем половина. После введения жёсткого потолка зарплат в каждой команде есть лидеры, звёздные игроки. Проходных соперников не осталось. Раньше было много оборонительных стилей игры, пассивных, ждали ошибку. Теперь хотят больше двигаться, идти в атаку. Скорости увеличиваются, — сказал Саморуков в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

В сезоне-2023/2024 Саморуков подписал двусторонний контракт с «Питтсбургом». Саморуков в прошлом сезоне провёл 64 встречи в АХЛ за клуб «Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз» — фарм «Питтсбурга», где записал на свой счёт 15 (5+10) очков.