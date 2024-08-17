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Саморуков: раньше в КХЛ было много пассивных стилей игры, теперь клубы хотят идти в атаку

Саморуков: раньше в КХЛ было много пассивных стилей игры, теперь клубы хотят идти в атаку
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Защитник ЦСКА Дмитрий Саморуков рассказал, как сильно изменилась лига со времён его ухода из армейского клуба в 2021 году.

— Сильно ли, на ваш взгляд, изменилась лига?
— Да, сейчас всё подровнялось. Раньше были чётко видны команды, которые пойдут за кубком. Это меньше, чем половина. После введения жёсткого потолка зарплат в каждой команде есть лидеры, звёздные игроки. Проходных соперников не осталось. Раньше было много оборонительных стилей игры, пассивных, ждали ошибку. Теперь хотят больше двигаться, идти в атаку. Скорости увеличиваются, — сказал Саморуков в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

В сезоне-2023/2024 Саморуков подписал двусторонний контракт с «Питтсбургом». Саморуков в прошлом сезоне провёл 64 встречи в АХЛ за клуб «Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз» — фарм «Питтсбурга», где записал на свой счёт 15 (5+10) очков.

Полную версию эксклюзивного интервью с Дмитрием Саморуковым читайте на «Чемпионате»:
«В Америке могут сказать, что ты лучший, а в состав не поставить». Интервью с Саморуковым
Эксклюзив
«В Америке могут сказать, что ты лучший, а в состав не поставить». Интервью с Саморуковым
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