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Саморуков рассказал, почему не состоялась его встреча с Виталием Кравцовым

Саморуков рассказал, почему не состоялась его встреча с Виталием Кравцовым
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Российский хоккеист, подписавший трёхлетний контракт с ЦСКА, Дмитрий Саморуков объяснил, почему ему не удалось увидеться с Виталием Кравцовым после прилёта в Москву.

— С Виталием Кравцовым уже встретились?
— Он сейчас в Челябинске, летом заезжал во Владивосток. Мы прилетели в Москву поздно, за две недели до начала сборов ЦСКА. Нужно было решить бытовые вопросы, начинать готовиться к сезону. Времени особо не было, накопилось много дел, — сказал Саморуков в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Напомним, Саморуков является мужем родной сестры Виталия Кравцова — Анастасии. Пара узаконила свои отношения в апреле 2020 года во время карантина.

Минувший сезон Саморуков провёл в НХЛ, он подписал контракт с «Питтсбургом» и играл в их фарм-клубе «Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз», в АХЛ. Ему удалось в 64 матчах и записать на свой счёт 15 (5+10) очков.

Полную версию эксклюзивного интервью с Дмитрием Саморуковым читайте на «Чемпионате»:
«В Америке могут сказать, что ты лучший, а в состав не поставить». Интервью с Саморуковым
Эксклюзив
«В Америке могут сказать, что ты лучший, а в состав не поставить». Интервью с Саморуковым
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