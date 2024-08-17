«Люблю с ним больше говорить про жизнь». Саморуков — о своём отце, известном тренере

Российский хоккеист Дмитрий Саморуков рассказал об отношениях со своим отцом, тренером вратарей ЖФК «Локомотив» Андреем Саморуковым.

— Ваш отец — известный в прошлом футбольный голкипер, а ныне тренер вратарей ЖФК «Локомотив» Андрей Саморуков. Он вам сказал какую-то напутственную речь после подписания контракта с ЦСКА?

— Я всегда смотрел на карьеру папы, он тоже уехал из дома рано. У нас с ним дороги разные, мы всегда шутим, что я всегда в шлеме, а футболисты более сентиментальные. Я предпочитаю отделять хоккей от семьи. Люблю с ним больше поговорить про жизнь. Он меня может спросить об определённых хоккейных вещах, и мы готовы порассуждать на эти темы. У родителей никогда не было задачи, чтобы я стал хоккеистом номер один, не чувствовалось какого-то давления. Хоккей был как хобби. В итоге всё так закрутилось, что стал профессиональным игроком, — сказал Саморуков в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.