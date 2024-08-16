Ушёл из жизни экс-защитник сборной Швеции и член Зала славы Лассе Бьорн

Скончался легендарный защитник сборной Швеции и член Зала славы ИИХФ 1998 года Лассе Бьорн. Ему было 92 года, смерть наступила в связи с непродолжительной болезнью. Об этом сообщается на официальной странице ИИХФ в социальной сети Х (ранее Twitter).

Бьорн был одним из гигантов шведского хоккея, он был особенно успешен в использовании силовых приёмов, которые в годы его активной карьеры были редкостью в европейском хоккее. Он был включён в Зал славы «Юргордена» и Шведский зал славы.

Отметим, что Бьорн выиграл два чемпионата мира (1953 и 1957), бронзовую олимпийскую медаль в Осло в 1952 году и девять шведских титулов с «Юргорденом» — единственной командой, которую он представлял в шведской лиге на протяжении 18 сезонов. Ни у кого нет большего количества шведских чемпионатов, чем у Бьорна.