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«Если заболеваешь в пятницу вечером, то можешь умереть». Любимов — о жизни во Франции

«Если заболеваешь в пятницу вечером, то можешь умереть». Любимов — о жизни во Франции
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Российский нападающий «Гренобля» Роман Любимов рассказал, об уровне французской медицины и фармацевтики.

«Во Францию я с собой никакую аптечку не брал. В пятницу вечером я почувствовал, что у меня температура поднимается. Если заболеваешь в пятницу вечером, ты можешь умереть. Аптеки закрыты с пяти вечера и до понедельника. Написал тренеру по физической подготовке. Он приехал, привёз мне лекарства, и за субботу я вылечился», — приводит слова Любимова Legalbet.

Напомним, хоккеист провел сезон-2023/2024 в «Гренобле», с которым выиграл Кубок Франции по хоккею. Всего форвард сыграл 38 матчей за французский клуб и набрал 39 очков. Он забросил 14 шайб и сделал 25 голевых передач. Ранее он играл за несколько российских клубов.

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