«Торонто» может рассматривать для подписания 22-летнего российского вратаря

Канадский клуб НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс», после того как один из их вратарей Кейт Петруцелли подписал контракт с «Филадельфией Флайерз», рассматривает варианты, выбранные клубом во время драфта разных лет. Одним из них является российский хоккеист, голкипер «Ак Барса» Артур Ахтямов.

«В 17 играх КХЛ Артур Ахтямов имел средний показатель пропущенных голов 2,51 и 0,921% отражённых бросков. В свои 22 года он подаёт большие надежды», — сообщает в своей статье Hockey Patrol.

Напомним, хоккеист был выбран во время драфта 2020 года клубом «Торонто Мэйпл Лифс» под общим 106-м номером. В минувшем сезоне он провёл 17 игр за казанский клуб. Девять матчей из 17 были выиграны, два из них команды сыграли вничью и один матч Ахтямов отыграл «на ноль».