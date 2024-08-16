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Якупов — о семейной жизни: у меня нет цели остаться холостяком

Якупов — о семейной жизни: у меня нет цели остаться холостяком
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Российский хоккеист, новичок «Куньлунь Ред Стар» Наиль Якупов рассказал, почему ещё не успел жениться в свои 30 лет.

«У меня нет цели остаться холостяком. Просто ещё не пришло время, не нашёл человека, не встретил. Может быть, ещё нужно в себе разобраться, в своей голове. Меня ещё в детстве предупреждали: будь аккуратнее», — приводит слова Якупова «Татар-Информ».

Напомним, прошлый сезон Якупов провёл в нижнекамском «Нефтехимике», где набрал 19 (8+11) очков в 31 матче, а со следующего сезона сыграет в китайском «Куньлуне», с которым подписал контракт только в августе. Сейчас Якупов готовится к предстоящему сезону, но делает это один, потому что ему комфортнее готовиться к сезону именно так.

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