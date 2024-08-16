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Тренер «Трактора» Гру рассказал об особенностях изучения русского языка

Тренер «Трактора» Гру рассказал об особенностях изучения русского языка
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Канадский тренер «Трактора» Бенуа Гру поделился эмоциями от изучения русского языка.

«Этим летом я начал пытаться учить отдельные слова с помощью приложения и понял, насколько русский язык труден в изучении. Но также понял, что те слова, которые я произношу, я произношу хорошо… Да, я знаю, что могу хорошо произносить, но пока иногда не могу вспомнить те или иные слова, даже когда пытаюсь заказать круассан или шоколатин в кофейне.

Стараюсь для начала запомнить слова, которые мне нужны в повседневной жизни. Ну и хоккейные термины. Хотя у нас есть тренер по коммуникации, который в том числе переводит на тренировках. Но уже знаю, как по-русски сказать «Давай!» Моя цель – выучить те слова, которые позволят мне быстро и понятно общаться с нашими игроками. Что до грязных слов, то я пока ещё не настолько погрузился в языковую среду (улыбается)», — приводит слова Гру EANews.ru.

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