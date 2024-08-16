«Салават Юлаев» одержал первую победу на домашнем турнире, обыграв «Нефтехимик»
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Сегодня, 16 августа, на льду «Уфа-Арены» в Уфе состоялся матч Фонбет Кубка Республики Башкортостан. Местный «Салават Юлаев» встретился с «Нефтехимиком» из Нижнекамска. Победу в игре праздновали уфимские хоккеисты — 4:2.
Фонбет Кубок Республики Башкортостан . Кубок Республики Башкортостан
16 августа 2024, пятница. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
4 : 2
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Кузьмин (Цулыгин) – 11:22 (5x4) 2:0 Сучков – 20:08 (5x5) 2:1 Лещенко (Митякин) – 28:28 (5x5) 3:1 Загребин (Великов) – 30:43 (5x5) 3:2 Хоружев (Ди) – 35:21 (5x5) 4:2 Газимов (Набиев, Кузьмин) – 35:42 (5x5)
В первом периоде Глеб Кузьмин реализовал большинство «Салавата», это шайба стала единственной в этой двадцатиминутке. Во втором команды обменялись точными бросками: на гол Егора Сучкова «Нефтехимик» ответил шайбой Вячеслава Лещенко. Самым результативным стал третий период. У «Салавата» отличились Максим Загребин и Ильдан Газимов, а у нижнекамцев шайба на счету Никиты Хоружева.
Вчера, 15 августа, «Салават» проиграл на старте турнира «Северстали» (0:1), а «Нефтехимик» легко разобрался с «Автомобилистом» (4:1).
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