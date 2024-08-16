«Салават Юлаев» одержал первую победу на домашнем турнире, обыграв «Нефтехимик»

Сегодня, 16 августа, на льду «Уфа-Арены» в Уфе состоялся матч Фонбет Кубка Республики Башкортостан. Местный «Салават Юлаев» встретился с «Нефтехимиком» из Нижнекамска. Победу в игре праздновали уфимские хоккеисты — 4:2.

В первом периоде Глеб Кузьмин реализовал большинство «Салавата», это шайба стала единственной в этой двадцатиминутке. Во втором команды обменялись точными бросками: на гол Егора Сучкова «Нефтехимик» ответил шайбой Вячеслава Лещенко. Самым результативным стал третий период. У «Салавата» отличились Максим Загребин и Ильдан Газимов, а у нижнекамцев шайба на счету Никиты Хоружева.

Вчера, 15 августа, «Салават» проиграл на старте турнира «Северстали» (0:1), а «Нефтехимик» легко разобрался с «Автомобилистом» (4:1).