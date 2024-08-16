Результаты товарищеских матчей клубов КХЛ 16 августа

Cегодня, 16 августа, состоялись пять товарищеских матчей с участием команд Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами каждого из них.
«Авангард» одержал волевую победу над «Витязем». На шайбу Дмитрия Бучельникова омичи ответили точными бросками Егора Манина и Никиты Холодилина.
Противостояние двух «Динамо» закончилось победой московской команды. У минчан точный бросок на счету Сэма Энаса, у москвичей отличились Павел Кудрявцев, Артём Сергеев и Игорь Ожиганов.
«Торпедо» отыгралось в матче с клубом «Юнисон-Москва». В составе нижегородцев шайбами отметились Дмитрий Кагарлицкий и Василий Атанасов, у москвичей — Иван Козлов.
«Автомобилист» реабилитировался после вчерашнего поражения на Фонбет Кубке Республики Башкортостан, обыграв «Металлург». У магнитогорской команды, проведшей первую игру на турнире, отличились Егор Яковлев и Люк Джонсон. В составе клуба из Екатеринбурга точные броски на счету Андрея Обидина, Стефана Да Косты, Брукса Мэйсека и Владимира Кузнецова.
Игровой день завершился матчем на турнире в Уфе, где местный «Салават Юлаев» принимал «Нефтехимик». У хозяев шайбы на счету Глеба Кузьмина, Егора Сучкова, Максима Загребина и Ильдана Газимова. У «Нефтехимика» отличились Вячеслав Лещенко и Никита Хоружев.
- 16 августа 2024
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