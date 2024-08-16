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Результаты матчей клубов КХЛ 16 августа: Салават Юлаев, Динамо Москва, Автомобилист, Торпедо, Металлург

Результаты товарищеских матчей клубов КХЛ 16 августа
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Cегодня, 16 августа, состоялись пять товарищеских матчей с участием команд Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами каждого из них.

Товарищеские матчи (клубы) . Товарищеские матчи
16 августа 2024, пятница. 12:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
1 : 2
Авангард
Омск
1:0 Бучельников – 18:00     1:1 Манин – 24:00     1:2 Холодилин – 56:30    

«Авангард» одержал волевую победу над «Витязем». На шайбу Дмитрия Бучельникова омичи ответили точными бросками Егора Манина и Никиты Холодилина.

Товарищеские матчи (клубы) . Товарищеские матчи
16 августа 2024, пятница. 12:00 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
1 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Кудрявцев – 14:00     0:2 Сергеев – 15:00     1:2 Энас – 33:00     1:3    

Противостояние двух «Динамо» закончилось победой московской команды. У минчан точный бросок на счету Сэма Энаса, у москвичей отличились Павел Кудрявцев, Артём Сергеев и Игорь Ожиганов.

Товарищеские матчи (клубы) . Товарищеские матчи
16 августа 2024, пятница. 13:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
2 : 1
ОТ
ХК Юнисон-Москва
Москва
0:1 Козлов – 20:42 (5x5)     1:1 Кагарлицкий (Летунов, Атанасов) – 44:34 (5x5)     2:1 Атанасов (Филлипс, Летунов) – 60:34    

«Торпедо» отыгралось в матче с клубом «Юнисон-Москва». В составе нижегородцев шайбами отметились Дмитрий Кагарлицкий и Василий Атанасов, у москвичей — Иван Козлов.

Фонбет Кубок Республики Башкортостан . Кубок Республики Башкортостан
16 августа 2024, пятница. 13:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 4
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Обидин (Хрипунов) – 11:00 (5x5)     1:1 Яковлев (Коробкин, Орехов) – 11:27 (5x5)     1:2 Да Коста (Голышев) – 14:34 (5x5)     2:2 Джонсон (Коробкин, Хабаров) – 30:29 (4x5)     2:3 Мэйсек – 44:16 (5x5)     2:4 Кузнецов (Зборовский) – 58:30 (5x5)    

«Автомобилист» реабилитировался после вчерашнего поражения на Фонбет Кубке Республики Башкортостан, обыграв «Металлург». У магнитогорской команды, проведшей первую игру на турнире, отличились Егор Яковлев и Люк Джонсон. В составе клуба из Екатеринбурга точные броски на счету Андрея Обидина, Стефана Да Косты, Брукса Мэйсека и Владимира Кузнецова.

Фонбет Кубок Республики Башкортостан . Кубок Республики Башкортостан
16 августа 2024, пятница. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
4 : 2
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Кузьмин (Цулыгин) – 11:22 (5x4)     2:0 Сучков – 20:08 (5x5)     2:1 Лещенко (Митякин) – 28:28 (5x5)     3:1 Загребин (Великов) – 30:43 (5x5)     3:2 Хоружев (Ди) – 35:21 (5x5)     4:2 Газимов (Набиев, Кузьмин) – 35:42 (5x5)    

Игровой день завершился матчем на турнире в Уфе, где местный «Салават Юлаев» принимал «Нефтехимик». У хозяев шайбы на счету Глеба Кузьмина, Егора Сучкова, Максима Загребина и Ильдана Газимова. У «Нефтехимика» отличились Вячеслав Лещенко и Никита Хоружев.

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