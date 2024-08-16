Форвард ЦСКА Окулов высказался о непривычном для команды длинном отпуске

Нападающий ЦСКА Константин Окулов отреагировал на продолжительный отпуск по итогам предыдущего сезона. Армейцы вылетели в первом раунде Кубка Гагарина, когда как до этого дважды подряд становились его обладателем.

— Длинный отпуск был непривычен для вас?

— Да, в прошлых сезонах мы играли до самого последнего дня. Ты устаёшь очень сильно, и первые месяцы хочется просто отдохнуть вообще от всего, побыть дома с семьёй, с детьми. Сейчас получилось чуть иначе — после того как вылетели, ещё потренировались, эмоциональный фон стал намного спокойнее. Можно было фактически сразу приступить к тренировочному процессу и заниматься собой.

— Анализ ошибок много времени занял?

— Если мы говорим про анализ ошибок, то он проходит каждый день даже в лучшие сезоны. Командный успех — это всегда здорово, но ты должен следить и за своей карьерой, чтобы она у тебя была более долгая. Минусы есть всегда, всегда есть чему учиться. Но самокопанием лучше долго не заниматься, это может затянуть в рутину, — приводит слова Окулова пресс-служба КХЛ на официальном сайте.