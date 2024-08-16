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Тренер «Динамо» Кудашов объяснил, почему Никита Гусев пропустил товарищескую игру

Тренер «Динамо» Кудашов объяснил, почему Никита Гусев пропустил товарищескую игру
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал, что нападающий команды Никита Гусев запланированно пропустил товарищескую игру с минским «Динамо» (1:3).

Товарищеские матчи (клубы) . Товарищеские матчи
16 августа 2024, пятница. 12:00 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
1 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Кудрявцев – 14:00     0:2 Сергеев – 15:00     1:2 Энас – 33:00     1:3    

— С чем связано отсутствие Гусева и Менелла? Это было запланировано?
— Это запланировано, они сегодня вообще отсутствуют.

— Кирилл Готовец получил повреждение в начале матча — всё ли с ним в порядке?
— Нет, не в порядке. Он выбыл на несколько дней.

— Какие в целом ощущения от первой игры? Лучше, чем вы думали?
— Открою свои мысли. «Динамо-Минск» играл четвёртую или пятую игру, а мы — первую, поэтому всё-таки были немножко медленнее. То, что вчера позавчера мы дали ребятам по две тренировки, сказалось на скорости, — приводит слова Кудашова пресс-служба «Динамо» на официальном сайте.

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