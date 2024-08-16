Тренер «Динамо» Кудашов объяснил, почему Никита Гусев пропустил товарищескую игру

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал, что нападающий команды Никита Гусев запланированно пропустил товарищескую игру с минским «Динамо» (1:3).

— С чем связано отсутствие Гусева и Менелла? Это было запланировано?

— Это запланировано, они сегодня вообще отсутствуют.

— Кирилл Готовец получил повреждение в начале матча — всё ли с ним в порядке?

— Нет, не в порядке. Он выбыл на несколько дней.

— Какие в целом ощущения от первой игры? Лучше, чем вы думали?

— Открою свои мысли. «Динамо-Минск» играл четвёртую или пятую игру, а мы — первую, поэтому всё-таки были немножко медленнее. То, что вчера позавчера мы дали ребятам по две тренировки, сказалось на скорости, — приводит слова Кудашова пресс-служба «Динамо» на официальном сайте.