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Стефан Да Коста оценил, усиливается ли «Автомобилист» с каждым годом

Стефан Да Коста оценил, усиливается ли «Автомобилист» с каждым годом
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Французский хоккеист, нападающий «Автомобилиста» Стефан Да Коста заявил, что с каждым годом команда становится сильнее, потому что ни один игровой сезон не похож на другой.

Фонбет Кубок Республики Башкортостан . Кубок Республики Башкортостан
16 августа 2024, пятница. 13:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 4
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Обидин (Хрипунов) – 11:00 (5x5)     1:1 Яковлев (Коробкин, Орехов) – 11:27 (5x5)     1:2 Да Коста (Голышев) – 14:34 (5x5)     2:2 Джонсон (Коробкин, Хабаров) – 30:29 (4x5)     2:3 Мэйсек – 44:16 (5x5)     2:4 Кузнецов (Зборовский) – 58:30 (5x5)    

— Есть ощущение, что в этом году «Автомобилист» стал ещё сильнее?
— Каждый год отличается от предыдущего. Да, у нас хорошая, сильная команда, но если посмотреть, то все команды усиливаются в межсезонье. Каждый год – новый сезон, поэтому будем смотреть, что будет происходить в самом сезоне, — приводит слова Да Косты пресс-служба «Автомобилиста».

Напомним, хоккеист из Франции проведёт в России 10-й сезон. В минувшем он набрал 54 очка в 60 матчах. Он смог забросить 19 шайб и отдать 36 голевых передач.

«Автомобилист» впервые в истории в прошедшем сезоне стал бронзовым призёром КХЛ.

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