Стефан Да Коста оценил, усиливается ли «Автомобилист» с каждым годом

Французский хоккеист, нападающий «Автомобилиста» Стефан Да Коста заявил, что с каждым годом команда становится сильнее, потому что ни один игровой сезон не похож на другой.
— Есть ощущение, что в этом году «Автомобилист» стал ещё сильнее?
— Каждый год отличается от предыдущего. Да, у нас хорошая, сильная команда, но если посмотреть, то все команды усиливаются в межсезонье. Каждый год – новый сезон, поэтому будем смотреть, что будет происходить в самом сезоне, — приводит слова Да Косты пресс-служба «Автомобилиста».
Напомним, хоккеист из Франции проведёт в России 10-й сезон. В минувшем он набрал 54 очка в 60 матчах. Он смог забросить 19 шайб и отдать 36 голевых передач.
«Автомобилист» впервые в истории в прошедшем сезоне стал бронзовым призёром КХЛ.
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