«Есть погрешности». Заварухин — об игре «Автомобилиста» с «Металлургом»
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Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин оценил результат игры с действующим чемпионом лиги «Металлургом», в которой они одержали победу со счётом 4:2.
Фонбет Кубок Республики Башкортостан . Кубок Республики Башкортостан
16 августа 2024, пятница. 13:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 4
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Обидин (Хрипунов) – 11:00 (5x5) 1:1 Яковлев (Коробкин, Орехов) – 11:27 (5x5) 1:2 Да Коста (Голышев) – 14:34 (5x5) 2:2 Джонсон (Коробкин, Хабаров) – 30:29 (4x5) 2:3 Мэйсек – 44:16 (5x5) 2:4 Кузнецов (Зборовский) – 58:30 (5x5)
«Вторая игра, ещё не совсем основной состав играл. Есть у нас резерв, игроки, которые могут помочь, усилить команду. Только от нагрузок отходят ребята. Мне понравилось движение с шайбой. Однако есть проблемы с построением в обороне, есть погрешности. Также игра в большинстве, во время которой мы пропустили шайбу. Будем работать над этими компонентами», — приводит слова Заварухина пресс-служба «Автомобилиста».
Напомним, в прошлом сезоне екатеринбургская команда впервые за всю историю клуба вышла в 1/2 финала плей-офф КХЛ и стала бронзовым призёром лиги под руководством Заварухина.
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