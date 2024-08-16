«Есть погрешности». Заварухин — об игре «Автомобилиста» с «Металлургом»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин оценил результат игры с действующим чемпионом лиги «Металлургом», в которой они одержали победу со счётом 4:2.

«Вторая игра, ещё не совсем основной состав играл. Есть у нас резерв, игроки, которые могут помочь, усилить команду. Только от нагрузок отходят ребята. Мне понравилось движение с шайбой. Однако есть проблемы с построением в обороне, есть погрешности. Также игра в большинстве, во время которой мы пропустили шайбу. Будем работать над этими компонентами», — приводит слова Заварухина пресс-служба «Автомобилиста».

Напомним, в прошлом сезоне екатеринбургская команда впервые за всю историю клуба вышла в 1/2 финала плей-офф КХЛ и стала бронзовым призёром лиги под руководством Заварухина.