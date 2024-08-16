«Эдмонтон» может обменять защитников ради повторения предложения Бробергу и Холлоуэю

«Эдмонтон Ойлерз», ставший вторым в плей-офф НХЛ в этом году, готовится обменять двух защитников — Коди Сеси и Бретта Кулака, чтобы повторить предложения «Сент-Луиса» другим игрокам — Филипу Бробергу и Дилану Холлоуэю. Об этом сообщает Ottawa Citizen.

«Сент-Луис» уже сделал предложение игрокам. Бробергу предложили контракт на два года с зарплатой $ 4,5 млн за сезон. Холлоуэю предложен договор на тот же срок с зарплатой $ 2,2 млн в год. Если «Эдмонтон» не повторит предложения в течение семи дней, игроки перейдут в «Сент-Луис».

Отметим, что, в свою очередь, контракты Сеси и Кулака были рассчитаны на $ 3,25 млн и $ 2,75 млн соответственно. Известно, что есть команды, которые уже заинтересовались игроками.

Другой вариант для «Эдмонтона» — поместить Эвандера Кейна в долгосрочный резерв травмированных со спортивной грыжей, чтобы вычеркнуть его зарплату в размере $5,5 млн к началу сезона.