«Чувак, дай мне шанс». Новичок «Питтсбурга» Гласс ответил хейтеру в комментариях

Новичок «Питтсбург Пингвинз» Коди Гласс, подписавший контракт с клубом в августе 2024 года, ответил комментатору, который заявил, что Гласс новичок, поэтому ему не удастся ничего выиграть.

«Наша команда обременена крупными контрактами для старых ребят. Не остаётся места для того, чтобы заполнить команду новичками. Этот парень — новичок. Новички ничего не выигрывают», — написал пользователь социальной сети.

«Чувак, дай мне шанс, ха-ха-ха», — ответил Гласс.

Отметим, многие комментаторы всё же поддержали появление хоккеиста в команде и пожелали ему удачи.

Напомним, 25-летний Гласс три прошлых сезона провёл в «Нэшвилл Предаторз». Там ему удалось заработать 13 очков в 41 матче. Он забросил шесть шайб и отдал семь голевых передач.