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«У нас появился новый Овечкин». Козлов — о 23-летнем Сучкове после матча с «Нефтехимиком»

«У нас появился новый Овечкин». Козлов — о 23-летнем Сучкове после матча с «Нефтехимиком»
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов, подводя итоги матча с «Нефтехимиком», провёл параллель между 23-летним Егором Сучковым и Александром Овечкиным.

Фонбет Кубок Республики Башкортостан . Кубок Республики Башкортостан
16 августа 2024, пятница. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
4 : 2
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Кузьмин (Цулыгин) – 11:22 (5x4)     2:0 Сучков – 20:08 (5x5)     2:1 Лещенко (Митякин) – 28:28 (5x5)     3:1 Загребин (Великов) – 30:43 (5x5)     3:2 Хоружев (Ди) – 35:21 (5x5)     4:2 Газимов (Набиев, Кузьмин) – 35:42 (5x5)    

– Готов ли Егор Сучков выйти на уровень топ-6?
– Всё зависит от него, такая возможность есть. Наверное, из-за того, что ему сломали зуб, у нас появился новый Александр Овечкин, — приводит слова Козлова пресс-служба «Салавата Юлаева».

Тренер также заявил, что в следующих матчах состав команды будет больше приближен к боевому.

Напомним, сегодня в матче в рамках Кубка Республики Башкортостан «Салават Юлаев» обыграл нижнекамский «Нефтехимик» со счётом 4:2. В минувшем сезоне уфимская команда выбыла из первого раунда плей-офф, а нижнекамская осталась в шаге от попадания в плей-офф в Восточной конференции.

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