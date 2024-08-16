«У нас появился новый Овечкин». Козлов — о 23-летнем Сучкове после матча с «Нефтехимиком»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов, подводя итоги матча с «Нефтехимиком», провёл параллель между 23-летним Егором Сучковым и Александром Овечкиным.

– Готов ли Егор Сучков выйти на уровень топ-6?

– Всё зависит от него, такая возможность есть. Наверное, из-за того, что ему сломали зуб, у нас появился новый Александр Овечкин, — приводит слова Козлова пресс-служба «Салавата Юлаева».

Тренер также заявил, что в следующих матчах состав команды будет больше приближен к боевому.

Напомним, сегодня в матче в рамках Кубка Республики Башкортостан «Салават Юлаев» обыграл нижнекамский «Нефтехимик» со счётом 4:2. В минувшем сезоне уфимская команда выбыла из первого раунда плей-офф, а нижнекамская осталась в шаге от попадания в плей-офф в Восточной конференции.