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«Надо выбрать момент для проведения атаки». Адамян — о том, над чем работает с игроками

«Надо выбрать момент для проведения атаки». Адамян — о том, над чем работает с игроками
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Чемпион мира по дзюдо Арман Адамян рассказал, над чем работает с игроками СКА, в тренерский штаб которого он вошёл в нынешнее межсезонье.

– Поясните, какие приёмы из арсенала дзюдо могут взять на вооружение хоккеисты. В чём игроки могут стать сильнее благодаря вашим тренировкам?
– Речь не идёт собственно о приёмах дзюдо. В хоккее игроки часто вступают в борьбу за шайбу. Как известно, правилами разрешены толчки плечом в плечо, бедром в бедро. Хоккеисту надо при сближении с соперником выбрать момент для проведения силового приёма, для атаки. В дзюдо тоже важно уметь выбрать момент для приёма, взорваться, застать соперника врасплох, — приводит слова Адамяна «Петербургский дневник».

Напомним, Арман Адамян вошёл в состав СКА по приглашению главного тренера Романа Ротенберга. Он помогает хоккеистам работать над физической подготовкой.

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