Макдэвид может сыграть в звене с Хайманом и Ньюджент-Хопкинсом в составе сборной Канады

Американский хоккеист Коннор Макдэвид может сыграть в тройке с Заком Хайманом и Райаном Ньюджент-Хопкинсом. Такое расположение в составе сборной Канады на Турнире четырёх наций предположил Sportsnet.

Издание составило пятёрки игроков, в которых, возможно, сыграют хоккеисты канадской национальной команды.

Напомним, ранее стали известны шесть хоккеистов, которые уже получили место в составе сборной Канады. Ими стали нападающие Коннор Макдэвид, Сидни Кросби, Натан Маккиннон, Брэд Маршан, Брейден Пойнт, а также защитник Кейл Макар.

Отметим, что Турнир четырёх наций — новое соревнование. На нём сыграют сборные Канады, США, Швеции и Финляндии. Он пройдёт с 12 по 20 февраля 2025 года в двух городах Северной Америки (предварительно называются Бостон и Монреаль). Команды соберутся за два дня до старта – 10 и 11 февраля отведены на тренировки.