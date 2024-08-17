Андрей Коваленко высказался о возвращении Евгения Кузнецова в КХЛ

Экс-нападающий шести клубов НХЛ, ЦСКА, тольяттинской «Лады», омского «Авангарда», ярославского «Локомотива» и череповецкой «Северстали», олимпийский чемпион Альбервиля Андрей Коваленко прокомментировал переход 32-летнего центрфорварда Евгения Кузнецова из клуба НХЛ «Каролина Харрикейнз» в петербургский СКА.

«Видел, что в прессе не все на полном позитиве оценили возвращение Кузнецова. На мой взгляд, это не совсем правильно. То, что Кузнецов, в общем-то, в расцвете сил вернулся в СКА и КХЛ — огромный плюс и для Питера, и для лиги. Больше всего выиграли болельщики и молодые игроки. Первые ещё более активно пойдут на стадионы — на Кузнецова, вторые получат возможность непосредственно на площадке учиться у большого мастера. Поверьте, это очень важный фактор для прогресса молодёжи», — приводит слова Коваленко Russia-Hockey.ru.

В марте 2024 года Евгений Кузнецов был обменян из «Вашингтон Кэпиталз», где выступал в течение 10 лет, в «Каролину». За «ураганов» нападающий провёл 20 матчей регулярного чемпионата НХЛ (2+5) и 10 матчей плей-офф (4+2). В июле 2024 года клуб выставил Евгения на драфт отказов, а затем расторг с ним контракт. 31 июля Кузнецов заключил соглашение сроком на четыре года с петербургским СКА.