«Авангард» усилился нападающим «Автомобилиста» Алексеем Макеевым

Российский хоккейный клуб «Авангард» (Омск) объявил о подписании контракта с 32-летним нападающим Алексеем Макеевым. Он будет выступать под 57-м номером.

Последние четыре года Макеев провёл в Екатеринбурге, где выступал за «Автомобилист». В прошедшем сезоне Алексей провёл 84 игры, в которых набрал 42 (20+22) очка при показателе полезности «+19».

«Нашей задачей было усилить атаку, а также добавить команде вариативности в нападении. Макеев набрал немало очков в прошлом сезоне, у него есть качества и голеадора, и диспетчера. Внушительный показатель полезности говорит о том, что это командный игрок, готовый отрабатывать на любом участке площадки. Он здорово реализует моменты, а главное — у него характер настоящего бойца. Алексей — бронзовый призёр прошлого чемпионата и максимально настроен побеждать, его мастерство и самоотверженность принесут пользу нашей команде», — приводит слова генерального менеджера ХК «Авангард» Антона Курьянова пресс-служба клуба.