Агент Ортеги рассказал, что «Адмирал» выплатил компенсацию за расторжение контракта

Известный агент Александр Черных, представляющий интересы нападающего Остина Ортеги, прокомментировал внезапное расторжение контракта с форвардом. Легионер успел провести лишь два товарищеских матча. По информации СМИ, за расторжение контракта по инициативе «Адмирала» Ортега получил 8,75 млн рублей в качестве компенсации.

«До этого мне звонили из «Адмирала» и говорили, что у них возникают некоторые вопросы насчёт Ортеги. Я ответил: «Посмотрите его в деле, пусть он поиграет». Но сегодня с утра позвонили и сказали, что приняли решение. Если приняли — что теперь сделаешь. Понятно, что такого быстрого расставания мы не ждали. Но самое главное, что «Адмирал» сделал всё цивилизованно, согласно регламенту и выплатил компенсацию.

— Ортега не подошёл главному тренеру «Адмирала» Леониду Тамбиеву?

— Сказали, что тренер предварительно видел в нём что-то другое. Сейчас, попробовав в руках, он понял, что это игрок другого плана, — цитирует Черных «РБ Спорт».

Последние три сезона форвард выступал в чемпионате Германии за «Ред Булл Мюнхен». В прошедшем сезоне нападающий сыграл 51 встречу, в которых забросил 21 шайбу и отдал 14 результативных передач, набрав в общей сложности 35 очков с показателем полезности «+14» и став лучшим снайпером команды.