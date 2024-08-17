Алтыбармакян: «Авангард» был той командой, которую «Лада» могла пройти в плей-офф

Нападающий «Лады» Андрей Алтыбармакян заявил, что тольяттинская команда могла проходить «Авангард» в прошлогоднем плей-офф. В первом раунде Кубка Гагарина «Лада» уступила омскому клубу в серии из пяти матчей.

«Не хочу громко говорить, но «Авангард» был той командой, которую мы могли пройти. С остальными потенциальными соперниками у нас как-то сложнее складывалось. Мы могли доставить очень много проблем омичам, но вторая игра серии стала переломной. Вели 2:0 за десять минут до конца основного времени в гостях, могли ехать в Тольятти при равном счёте в серии. Но не сложилось, увы.

При этом мы верили, что вернёмся в Омск, и мы это сделали. Здорово, что удалось порадовать болельщиков победой в четвёртом матче, мы не заслуживали 0-4 в той серии», — цитирует Алтыбармакяна сайт КХЛ.

25-летний Алтыбармакян в прошедшей регулярке сыграл 61 матч и набрал 28 (13+15) очков. В Кубке Гагарина — 2024 форвард сыграл пять матчей, в которых отдал две результативные передачи. Всего за свою карьеру в Континентальной хоккейной лиге Алтыбармакян провёл 221 встречу и записал на свой счёт 75 (30+45) очков.