Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Алтыбармакян: «Авангард» был той командой, которую «Лада» могла пройти в плей-офф

Алтыбармакян: «Авангард» был той командой, которую «Лада» могла пройти в плей-офф
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Лады» Андрей Алтыбармакян заявил, что тольяттинская команда могла проходить «Авангард» в прошлогоднем плей-офф. В первом раунде Кубка Гагарина «Лада» уступила омскому клубу в серии из пяти матчей.

«Не хочу громко говорить, но «Авангард» был той командой, которую мы могли пройти. С остальными потенциальными соперниками у нас как-то сложнее складывалось. Мы могли доставить очень много проблем омичам, но вторая игра серии стала переломной. Вели 2:0 за десять минут до конца основного времени в гостях, могли ехать в Тольятти при равном счёте в серии. Но не сложилось, увы.

При этом мы верили, что вернёмся в Омск, и мы это сделали. Здорово, что удалось порадовать болельщиков победой в четвёртом матче, мы не заслуживали 0-4 в той серии», — цитирует Алтыбармакяна сайт КХЛ.

25-летний Алтыбармакян в прошедшей регулярке сыграл 61 матч и набрал 28 (13+15) очков. В Кубке Гагарина — 2024 форвард сыграл пять матчей, в которых отдал две результативные передачи. Всего за свою карьеру в Континентальной хоккейной лиге Алтыбармакян провёл 221 встречу и записал на свой счёт 75 (30+45) очков.

Материалы по теме
Алтыбармакян принял квалификационное предложение «Лады» и продлил контракт с клубом
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android