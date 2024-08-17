Генменеджер «Коламбуса»: Лайне больше не хочет играть за «Блю Джекетс»

Генеральный менеджер «Коламбуса» Дон Уодделл подтвердил, что 26-летний нападающий Патрик Лайне хочет покинуть клуб. Его контракт с кэпхитом $ 8,7 млн рассчитан до конца сезона-2025/2026.

«Он заявлял, что не хочет играть за «Блю Джекетс», ещё до моего прихода в организацию. Вероятно, что-то случилось в раздевалке, и он больше не хочет быть частью этого коллектива.

Сейчас мы ведём переговоры по его обмену с парочкой команд, но эта активность достаточно слабая. Если нам не удастся договориться, то Лайне придётся приехать в наш тренировочный лагерь в сентябре», – цитирует Уодделла TSN.

Напомним, Лайне в минувшем сезоне Национальной хоккейной лиги провёл всего 18 матчей в составе «Коламбуса», после чего не смог продолжать играть из-за травмы и операции плеча. После этого он вошёл в Программу помощи игрокам НХЛ.