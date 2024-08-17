Щитов: ситуация с Ортегой может говорить о непрофессионализме руководства «Адмирала»

Бывший защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов прокомментировал расставание «Адмирала» с нападающим Остином Ортегой. Легионер успел провести лишь два товарищеских матча. По информации СМИ, за расторжение контракта по инициативе «Адмирала» Ортега получил 8,75 млн рублей в качестве компенсации.

«Тут может быть два мнения. Либо игрока что-то не устроило, он поговорил с клубом и решил расстаться, либо же инициатива пошла со стороны руководства «Адмирала». И это уже говорит о возможном его непрофессионализме. Может быть, оно не понимает, что из себя должен был представлять в команде Ортега. А это уже плохой менеджмент и разбазаривание денег на компенсацию за расторжение контракта.

Если ты подписываешь иностранца, то ты должен его на сезон оставить. А если он за два матча не понравился, тогда непонятно, кто в команде отвечает за селекцию, и разбирается ли этот человек в хоккее. Возможно, менеджмент «Адмирала» совершенно не разбирается в хоккее, и тогда непонятно, зачем его брали», – цитирует Щитова «РБ Спорт».

Последние три сезона форвард выступал в чемпионате Германии за «Ред Булл Мюнхен». В прошедшем сезоне нападающий сыграл 51 встречу, в которых забросил 21 шайбу и отдал 14 результативных передач, набрав в общей сложности 35 очков с показателем полезности «+14» и став лучшим снайпером команды.