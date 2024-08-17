«Сибирь» обыграла «Югру» в товарищеском матче, Максим Карпов отметился передачей

В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» прошёл товарищеский матч между «Сибирью» и ханты-мансийской «Югрой». Уверенную победу в матче одержали новосибирцы со счётом 3:0.

Уже на пятой минуте матча счёт открыл защитник «Сибири» Тимур Ахияров с передачи Алексея Яковлева. Под занавес первого периода удвоил преимущество новосибирцев Энди Андреофф, которому ассистировали Тревор Мёрфи и Максим Карпов. Окончательный счёт в матче установил Артём Жуков с передач Никиты Короткова и Павла Гоголева. За «Сибирь» ворота защищали голкиперы Антон Красоткин и Денис Костин. За «Югру» выступали вратари Евгений Волохин и Владимир Сохатский.

Следующий матч «Сибирь» проведёт на Кубке Блинова в Омске. Соперником новосибирского клуба станет «Локомотив». Матч пройдёт 21 августа.