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«Сибирь» обыграла «Югру» в товарищеском матче, Максим Карпов отметился передачей

«Сибирь» обыграла «Югру» в товарищеском матче, Максим Карпов отметился передачей
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В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» прошёл товарищеский матч между «Сибирью» и ханты-мансийской «Югрой». Уверенную победу в матче одержали новосибирцы со счётом 3:0.

Товарищеские матчи (клубы) . Товарищеские матчи
17 августа 2024, суббота. 10:00 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
3 : 0
Югра
Ханты-Мансийск
1:0 Ахияров (Яковлев) – 04:43 (5x5)     2:0 Андреофф (Мёрфи, Карпов) – 18:55 (5x4)     3:0 Жуков (Коротков, Гоголев) – 31:08 (5x5)    

Уже на пятой минуте матча счёт открыл защитник «Сибири» Тимур Ахияров с передачи Алексея Яковлева. Под занавес первого периода удвоил преимущество новосибирцев Энди Андреофф, которому ассистировали Тревор Мёрфи и Максим Карпов. Окончательный счёт в матче установил Артём Жуков с передач Никиты Короткова и Павла Гоголева. За «Сибирь» ворота защищали голкиперы Антон Красоткин и Денис Костин. За «Югру» выступали вратари Евгений Волохин и Владимир Сохатский.

Следующий матч «Сибирь» проведёт на Кубке Блинова в Омске. Соперником новосибирского клуба станет «Локомотив». Матч пройдёт 21 августа.

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