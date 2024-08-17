Стал известен номер, под которым будет играть Владимир Тарасенко в «Детройте»

Российский нападающий Владимир Тарасенко будет играть в «Детройте» под 11-м номером. Клуб объявил игровые номера всех новичков команды. В это межсезонье 32-летний форвард подписал двухлетний контракт с «Ред Уингз». Напомним, ранее в НХЛ Тарасенко выступал под 91-м номером за «Сент-Луис», «Рейнджерс» и «Оттаву». За «Флориду» россиянин играл под 10-м номером.

Фото: «Детройт»

32-летний Тарасенко последний сезон провёл в составе «Флориды», где в 19 матчах набрал 14 (6+8) очков. В НХЛ россиянин также выступал за «Оттаву», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Сент-Луис», в составе которого провёл 11 сезонов. Именно «Сент-Луис» выбрал Тарасенко в первом раунде драфта НХЛ 2010 года под общим 16-м номером.

В предстоящем сезоне в «Детройте» Тарасенко сыграет вместе с бывшим партнёром по «Рейнджерс» Патриком Кейном.