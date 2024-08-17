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«У молодых всегда много энергии». Андрей Коваленко — о стычке сына Николая с Левшуновым

«У молодых всегда много энергии». Андрей Коваленко — о стычке сына Николая с Левшуновым
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Чемпион СССР, России и Олимпийских игр Андрей Коваленко прокомментировал стычку своего сына Николая Коваленко со вторым номером драфта НХЛ — 2024 Артёмом Левшуновым. Хоккеисты повздорили во время тренировочного матча во Флориде, дело едва не дошло до драки.

«Старший сын сейчас на сборах во Флориде, там большая группа игроков снимает лёд и готовится к сезону НХЛ. Созвонился с Николаем на следующий день после эпизода, он сказал, что там ничего не было, всё раздуто на ровном месте.

У молодых всегда много энергии, иногда лишней. Выставочные матчи в НХЛ стартуют через месяц, вот там и рубитесь. А сейчас совсем другое время — нужно набирать форму и без травм входить в сезон. Особенно аккуратно необходимо действовать у борта, там зона риска», — приводит слова Коваленко Russia-Hockey.ru.

Николай Коваленко после проведённого сезона в КХЛ за нижегородское «Торпедо» дебютировал в НХЛ. Российский форвард принял участие в двух матчах плей-офф с «Виннипегом» без набранных очков. «Эвеланш» во втором раунде Кубка Стэнли проиграли «Далласу» со счётом 2-4 в серии.

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