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«Автомобилист» одержал волевую победу над «Северсталью» в Кубке Республики Башкортостан

«Автомобилист» одержал волевую победу над «Северсталью» в Кубке Республики Башкортостан
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В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» завершился матч на турнире на Кубок Республики Башкортостан между «Северсталью» и «Автомобилистом». Победу в результативном матче одержали екатеринбургские хоккеисты со счётом 4:3.

Фонбет Кубок Республики Башкортостан . Кубок Республики Башкортостан
17 августа 2024, суббота. 11:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
3 : 4
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Alexei Kruchinin (Ильин, Фомин) – 01:23 (5x4)     1:1 Мэйсек – 18:50 (5x5)     2:1 Ершов (Alexei Kruchinin, Ильин) – 32:10 (5x5)     2:2 Романцев (Кузнецов, Бывальцев) – 36:43 (5x4)     2:3 Раздьяконов (Филяев, Трямкин) – 42:08 (5x5)     2:4 Севостьянов (Денежкин) – 44:50 (5x4)     3:4 Аймурзин (Скоренов, Коростелёв) – 48:41 (5x5)    

За «Северсталь» шайбы забросили Алексей Кручинин, Иван Ершов и Данил Аймурзин. В составе «Автомобилиста» голы забили Брукс Мэйсек, Данил Романцев, Владислав Раздьяконов и Александр Севостьянов. Отметим, что череповецкий клуб дважды вёл в счёте по ходу матча, однако «Автомобилист» дважды отыгрывался, а в третьем периоде забил победный гол. Ворота команд защищали Константин Шостак и Владимир Галкин.

«Автомобилист» одержал две победы в трёх матчах и на данный момент возглавляет таблицу турнира. «Северсталь» потерпела первое поражение на турнире в двух матчах.

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