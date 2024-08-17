«Автомобилист» одержал волевую победу над «Северсталью» в Кубке Республики Башкортостан

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» завершился матч на турнире на Кубок Республики Башкортостан между «Северсталью» и «Автомобилистом». Победу в результативном матче одержали екатеринбургские хоккеисты со счётом 4:3.
За «Северсталь» шайбы забросили Алексей Кручинин, Иван Ершов и Данил Аймурзин. В составе «Автомобилиста» голы забили Брукс Мэйсек, Данил Романцев, Владислав Раздьяконов и Александр Севостьянов. Отметим, что череповецкий клуб дважды вёл в счёте по ходу матча, однако «Автомобилист» дважды отыгрывался, а в третьем периоде забил победный гол. Ворота команд защищали Константин Шостак и Владимир Галкин.
«Автомобилист» одержал две победы в трёх матчах и на данный момент возглавляет таблицу турнира. «Северсталь» потерпела первое поражение на турнире в двух матчах.
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