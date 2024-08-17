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Нападающий «Сибири» Дмитрий Овчинников получил повреждение в матче с «Югрой»

Нападающий «Сибири» Дмитрий Овчинников получил повреждение в матче с «Югрой»
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Нападающий «Сибири» Дмитрий Овчинников получил повреждение в сегодняшнем товарищеском матче с «Югрой» (3:0). Как сообщает пресс-служба новосибирского клуба, характер и сроки восстановления будут известны после полного обследования.

В прошлом сезоне Овчинников выступал за «Торонто Марлис» в АХЛ. В 21 матче нападающий забросил семь шайб и оформил три голевые передачи. В середине марта «Торонто Мэйпл Лифс» обменял Овчинникова в «Миннесоту Уайлд». Ранее агент игрока Шуми Бабаев заявлял, что в АХЛ форварду недостаточно доверяют.

Овчинников дебютировал в КХЛ в сезоне-2019/2020, сыграв за «Сибирь» два матча. Всего в КХЛ на счету нападающего 106 матчей за новосибирский клуб, в которых Овчинников набрал 17 очков — забросил шесть шайб и отдал 11 результативных передач.

Товарищеские матчи (клубы) . Товарищеские матчи
17 августа 2024, суббота. 10:00 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
3 : 0
Югра
Ханты-Мансийск
1:0 Ахияров (Яковлев) – 04:43 (5x5)     2:0 Андреофф (Мёрфи, Карпов) – 18:55 (5x4)     3:0 Жуков (Коротков, Гоголев) – 31:08 (5x5)    
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