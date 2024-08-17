Нападающий «Сибири» Дмитрий Овчинников получил повреждение в матче с «Югрой»

Нападающий «Сибири» Дмитрий Овчинников получил повреждение в сегодняшнем товарищеском матче с «Югрой» (3:0). Как сообщает пресс-служба новосибирского клуба, характер и сроки восстановления будут известны после полного обследования.

В прошлом сезоне Овчинников выступал за «Торонто Марлис» в АХЛ. В 21 матче нападающий забросил семь шайб и оформил три голевые передачи. В середине марта «Торонто Мэйпл Лифс» обменял Овчинникова в «Миннесоту Уайлд». Ранее агент игрока Шуми Бабаев заявлял, что в АХЛ форварду недостаточно доверяют.

Овчинников дебютировал в КХЛ в сезоне-2019/2020, сыграв за «Сибирь» два матча. Всего в КХЛ на счету нападающего 106 матчей за новосибирский клуб, в которых Овчинников набрал 17 очков — забросил шесть шайб и отдал 11 результативных передач.