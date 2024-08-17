Сборная Казахстана обыграла «Амур» на предсезонном турнире в Астане

В Астане прошёл матч в рамках Кубка президента РК между сборной Казахстана и «Амуром». Встреча завершилась победой национальной команды Казахстана со счётом 3:1.

Уже к восьмой минуте матча сборная Казахстана забросила три шайбы в ворота хабаровского клуба. Шайбами отметились Михаил Рахманов, Андрей Буяльский и Кирилл Панюков. Единственную шайбу «Амур» забросил в середине второго периода, когда отличился Александр Брынцев. Ворота сборной Казахстана защищали голкиперы Максим Павленко и Владимир Никитин. «Амур» весь матч провёл с вратарём Игорем Бобковым.

Таким образом, «Амур» проиграл все три своих матча на турнире и сыграет за третье место. Сборная Казахстана одержала вторую победу в трёх матчах. Соперники команд определятся в заключительном матче группового этапа между «Барысом» и «Ладой».