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Сборная Казахстана обыграла «Амур» на предсезонном турнире в Астане

Сборная Казахстана обыграла «Амур» на предсезонном турнире в Астане
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В Астане прошёл матч в рамках Кубка президента РК между сборной Казахстана и «Амуром». Встреча завершилась победой национальной команды Казахстана со счётом 3:1.

Кубок президента Республики Казахстан . Кубок президента РК
17 августа 2024, суббота. 11:00 МСК
Казахстан
Окончен
3 : 1
Амур
Хабаровск
1:0 Рахманов (Бреус) – 04:16 (5x5)     2:0 Буяльский (Мухаметов, Гайтамиров) – 05:21 (5x5)     3:0 Панюков (Старченко, Бекетаев) – 07:31 (5x4)     3:1 Брынцев (Барулин, Грачёв) – 27:50 (5x5)    

Уже к восьмой минуте матча сборная Казахстана забросила три шайбы в ворота хабаровского клуба. Шайбами отметились Михаил Рахманов, Андрей Буяльский и Кирилл Панюков. Единственную шайбу «Амур» забросил в середине второго периода, когда отличился Александр Брынцев. Ворота сборной Казахстана защищали голкиперы Максим Павленко и Владимир Никитин. «Амур» весь матч провёл с вратарём Игорем Бобковым.

Таким образом, «Амур» проиграл все три своих матча на турнире и сыграет за третье место. Сборная Казахстана одержала вторую победу в трёх матчах. Соперники команд определятся в заключительном матче группового этапа между «Барысом» и «Ладой».

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