«Ак Барс» обыграл «Нефтяник» в товарищеском матче с 10 голами

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» прошёл товарищеский матч между «Ак Барсом» и «Нефтяником». Победу в результативном матче одержали казанцы со счётом 6:4.

Отметим, что за «Ак Барс» не играли лидеры и большинство игроков основного состава. Дублем в составе казанского клуба отметился Кирилл Крутов. Ещё по голу забили Митчелл Миллер, Радэль Замалтдинов, Артур Бровкин и Денис Комков, забросивший шайбу в пустые ворота. За «Нефтяник» дублем отметился Максим Кориневский. Ещё по голу забили Артём Воронин и Ислам Хасанов. Ворота команд защищали Амир Мифтахов и Евгений Киселёв.

Чуть более недели назад команды уже проводили твоарищеский матч, в котором также победу одержал казанский «Ак Барс» со счётом 4:2.