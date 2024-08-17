«Ак Барс» обыграл «Нефтяник» в товарищеском матче с 10 голами
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В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» прошёл товарищеский матч между «Ак Барсом» и «Нефтяником». Победу в результативном матче одержали казанцы со счётом 6:4.
Товарищеские матчи (клубы) . Товарищеские матчи
17 августа 2024, суббота. 12:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
6 : 4
Нефтяник
Альметьевск
0:1 Воронин – 03:01 1:1 Миллер – 16:31 (5x4) 2:1 Крутов – 21:29 (5x5) 3:1 Замалтдинов – 30:43 (5x5) 3:2 Кориневский – 35:04 (5x5) 4:2 Крутов – 35:57 (5x5) 4:3 Хасанов – 37:44 (5x5) 5:3 Бровкин – 56:47 (5x5) 5:4 Кориневский – 59:52 (6x5) 6:4 Комков – 59:57 (en)
Отметим, что за «Ак Барс» не играли лидеры и большинство игроков основного состава. Дублем в составе казанского клуба отметился Кирилл Крутов. Ещё по голу забили Митчелл Миллер, Радэль Замалтдинов, Артур Бровкин и Денис Комков, забросивший шайбу в пустые ворота. За «Нефтяник» дублем отметился Максим Кориневский. Ещё по голу забили Артём Воронин и Ислам Хасанов. Ворота команд защищали Амир Мифтахов и Евгений Киселёв.
Чуть более недели назад команды уже проводили твоарищеский матч, в котором также победу одержал казанский «Ак Барс» со счётом 4:2.
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