Новиков не согласился со словами Пашкова о необходимости сокращения регулярки КХЛ

Заслуженный тренер России Юрий Новиков оценил заявление олимпийского чемпиона — 1972 Александра Пашкова о необходимости сокращения регулярного чемпионата КХЛ. С этого сезона команды официально выходят из отпуска лишь 1 августа, а предельный срок окончания регулярного чемпионата КХЛ продлён до 31 мая.

«Я считаю, что здесь даже обсуждать нечего. Очень уважаю Александра Константиновича Пашкова, но здесь я с ним не соглашусь. Совершенно очевидно, что сокращение регулярного чемпионата немножко не в тему. Чем больше играют ребята, тем лучше. Направление у лиги правильное, здесь не стоит устраивать полемику», — цитирует Новикова «РБ Спорт».

Новый сезон-2024/2025 начнётся 3 сентября матчем «Металлурга» с «Локомотивом».