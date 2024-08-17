«Колорадо» объявил имя нового помощника генерального менеджера клуба

«Колорадо» нанял Эндрю Уилсона на должность нового помощника генерального менеджера, сообщает пресс-сулжба клуба.

Роль Уилсона в клубе будет заключаться в тесном сотрудничестве с генеральным менеджером Крисом Макфарландом по всем вопросам, связанным с хоккеем, включая переговоры по контрактам, администрирование коллективных переговоров и управление потолком зарплат.

41-летний специалист работал с НХЛ последние 18 лет на разных должностях, включая последние три в качестве вице-президента Центрального реестра. На этой должности он был одним из основных контактов для всех 32 клубов лиги по вопросам соблюдения коллективного трудового договора и управления потолком зарплат. Уилсон активно участвовал в создании ряда правил по существованию лиги в условиях коронавируса.