Телегин проиграл очередной суд Пелагее, теперь его дочь сможет выезжать за границу РФ

Нападающий Иван Телегин проиграл очередной суд своей бывшей жене Пелагее, сообщает StarHit. Теперь их совместная дочь Таисия сможет выезжать за границу РФ. Ранее Телегин заблокировал выезд дочери на отдых в Турцию.
«Согласно решению суда, которое должно быть исполнено немедленно, теперь Таисия сможет выезжать за пределы РФ вне зависимости от мнения отца вплоть до совершеннолетия», – цитирует адвоката Пелагеи Филиппа Рябченко StarHit.
Бывшие супруги продолжают разбирательства о разделе совместно нажитого имущества. Напомним, в сезоне-2018/2019 в составе ЦСКА Телегин стал обладателем Кубка Гагарина. Также вместе со сборной России в 2018 году форвард выиграл золотые медали Олимпийских игр в Пхёнчхане. Иван Телегин покинул «Авангард» 1 мая после трёх сезонов в составе «ястребов».