Бывший форвард «Торонто»: чувствую, что следующий сезон станет победным для «Лифс»

Бывший нападающий «Торонто» Эдди Ольчик рассказал, что верит в успех «Мэйпл Лифс» в предстоящем сезоне. Канадский клуб сменил капитана команды — вместо Джона Тавареса им стал Остон Мэттьюс.

«У меня есть чувство, что предстоящий год будет тем самым. Я жду побед, и у «Торонто» есть все шансы пройти минимум до финала конференции. Это всего лишь мои ощущения, а как будет в реальности — узнаем только спустя некоторое время», — цитирует Ольчика TSN.

«Торонто» 13 раз выигрывали Кубок Стэнли, в последний раз — в 1967 году. В сезоне-2022/2023 смогли впервые за 17 сезонов пройти первый раунд плей-офф. В прошедшем сезоне «Мэйпл Лифс» в первом раунде Кубка Стэнли уступили «Бостону» в серии из семи матчей.