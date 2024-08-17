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Андрей Назаров назвал главные особенности нынешнего межсезонья КХЛ

Андрей Назаров назвал главные особенности нынешнего межсезонья КХЛ
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Известный тренер Андрей Назаров назвал главные особенности нынешнего межсезонья КХЛ и отметил, что лига сильно омолодилась.

«Нынешнее межсезонье получается особенным. Мы видим, что лига сильно омолодилась, на рынке свободных агентов много опытных ребят. Идёт активная подготовка к сезону, каждый день товарищеские матчи и предсезонные турниры. Увы, уже сейчас не обходится без серьёзных травм. Нагрузки высокие, а где-то просто несчастный случай. В хоккее без этого никуда.

Спорт, хоккей сейчас — одна из главных отдушин для наших людей. Проблемы никуда не уходят, недруг пытается нам создать их ещё больше, но мы сплотились вокруг нашего национального лидера, идём плечом к плечу, российское общество не расколоть. Когда мы решим все эти проблемы, а мы их обязательно решим, мы ещё больше сблизимся и обязательно станем только сильнее. Победа будет за нами», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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