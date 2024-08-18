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Илья Воробьёв рассказал, как перенесли нагрузки на сборах российские новички ЦСКА

Илья Воробьёв рассказал, как перенесли нагрузки на сборах российские новички ЦСКА
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Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв рассказал, как перенесли нагрузки на тренировочном сборе российские новички армейцев, вернувшиеся из НХЛ.

— Шесть российских хоккеистов, вернувшихся в ЦСКА из Северной Америки, уже влились в коллектив? Для них такие долгие сборы непривычны.
— В Северной Америке есть система, когда они могут быть на стадионе определённое количество часов. Поэтому ребята, которые выступали там, не сразу привыкают к такому лагерю и двухразовым тренировкам, на первых порах это непросто. Все они хорошо влились в коллектив, активно работают, все профессионалы.

— В плане физической готовности и прохождения акклиматизации порядок?
— Они давно прилетели в Россию, поэтому всё нормально. Большая часть ребят успела съездить по домам, откуда они прибыли в расположение команды. Денис Гурьянов побывал в Тольятти, Никита Охотюк — в Челябинске, — сказал Воробьёв в беседе с обозревателем «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Ильёй Воробьёвым читайте на «Чемпионате»:
Каким теперь будет ЦСКА. Интервью с главным тренером армейцев Воробьёвым
Эксклюзив
Каким теперь будет ЦСКА. Интервью с главным тренером армейцев Воробьёвым
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