«Металлург» резервным составом обыграл «Нефтехимик» на предсезонном турнире в Уфе

В Уфе на «Уфа-Арене» прошёл очередной матч турнира на Кубок Республики Башкортостан между магнитогорским «Металлургом» и нижнекамским «Нефтехимиком». Победу в матче одержали магнитогорцы со счётом 2:1.

Отметим, что «Металлург» играл матч резервным составом, а «Нефтехимик» выставил на игру всего три полноценных звена. На 10-й минуте счёт открыл нападающий «Нефтехимика» Герман Точилкин, которому ассистировали Кирилл Ураков и Илья Пастухов. Магнитогорцам удалось сравнять счёт в середине второго периода, когда Николай Майоров забил гол с передачи Данилы Паливко. Победную шайбу «Металлурга» на 37-й минуте забросил Никита Полтавчук с передач Андрея Гусева и Валерия Сапожникова. Ворота команд защищали голкиперы Ярослав Озолин и Никита Подскребалин.

«Металлург» выиграл свой первый матч на турнире, «Нефтехимик» же потерпел второе поражение в трёх матчах.