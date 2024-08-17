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«Металлург» резервным составом обыграл «Нефтехимик» на предсезонном турнире в Уфе

«Металлург» резервным составом обыграл «Нефтехимик» на предсезонном турнире в Уфе
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В Уфе на «Уфа-Арене» прошёл очередной матч турнира на Кубок Республики Башкортостан между магнитогорским «Металлургом» и нижнекамским «Нефтехимиком». Победу в матче одержали магнитогорцы со счётом 2:1.

Фонбет Кубок Республики Башкортостан . Кубок Республики Башкортостан
17 августа 2024, суббота. 15:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
1 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Точилкин (Ураков, Пастухов) – 09:34 (5x5)     1:1 Майоров (Паливко) – 29:45 (5x4)     1:2 Полтавчук (Гусев, Сапожников) – 36:22 (5x5)    

Отметим, что «Металлург» играл матч резервным составом, а «Нефтехимик» выставил на игру всего три полноценных звена. На 10-й минуте счёт открыл нападающий «Нефтехимика» Герман Точилкин, которому ассистировали Кирилл Ураков и Илья Пастухов. Магнитогорцам удалось сравнять счёт в середине второго периода, когда Николай Майоров забил гол с передачи Данилы Паливко. Победную шайбу «Металлурга» на 37-й минуте забросил Никита Полтавчук с передач Андрея Гусева и Валерия Сапожникова. Ворота команд защищали голкиперы Ярослав Озолин и Никита Подскребалин.

«Металлург» выиграл свой первый матч на турнире, «Нефтехимик» же потерпел второе поражение в трёх матчах.

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