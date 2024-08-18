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«Все ребята достойные». Илья Воробьёв оценил вратарскую бригаду ЦСКА

«Все ребята достойные». Илья Воробьёв оценил вратарскую бригаду ЦСКА
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Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв оценил вратарскую бригаду армейского клуба, которую возглавил пришедший из НХЛ Иван Просветов.

— На роль первого вратаря приглашён Иван Просветов. Молодые Гамзин и Скотников готовы составить ему конкуренцию?
— Гамзин у нас будет однозначно составлять конкуренцию, «толкать» Просветова. Да, у нас ещё есть ещё Скотников и молодое дарование — Пётр Андреянов. Интересный парень. Все ребята достойные, проводят хорошую работу.

— Рады тому, что с вратарями работает тренер Клемен Мохорич, которого вы прекрасно знаете по совместной работе в «Металлурге»?
— Я однозначно доволен. Это человек, с которым мы работали, и делали это неплохо. Я очень рад, что он с нами. Клемен вытащил в прошлом году Илью Набокова. Доверяю нашим тренерам, всё будет хорошо, — сказал Воробьёв в беседе с обозревателем «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Ильёй Воробьёвым читайте на «Чемпионате»:
Каким теперь будет ЦСКА. Интервью с главным тренером армейцев Воробьёвым
Эксклюзив
Каким теперь будет ЦСКА. Интервью с главным тренером армейцев Воробьёвым
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