«Все ребята достойные». Илья Воробьёв оценил вратарскую бригаду ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв оценил вратарскую бригаду армейского клуба, которую возглавил пришедший из НХЛ Иван Просветов.

— На роль первого вратаря приглашён Иван Просветов. Молодые Гамзин и Скотников готовы составить ему конкуренцию?

— Гамзин у нас будет однозначно составлять конкуренцию, «толкать» Просветова. Да, у нас ещё есть ещё Скотников и молодое дарование — Пётр Андреянов. Интересный парень. Все ребята достойные, проводят хорошую работу.

— Рады тому, что с вратарями работает тренер Клемен Мохорич, которого вы прекрасно знаете по совместной работе в «Металлурге»?

— Я однозначно доволен. Это человек, с которым мы работали, и делали это неплохо. Я очень рад, что он с нами. Клемен вытащил в прошлом году Илью Набокова. Доверяю нашим тренерам, всё будет хорошо, — сказал Воробьёв в беседе с обозревателем «Чемпионата» Павлом Панышевым.