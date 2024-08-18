Илья Воробьёв рассказал, какая огромная ответственность лежит на тренерском штабе ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв рассказал о новом тренерском штабе московских армейцев и заявил, что все в клубе осознают степень ответственности, возложенную на них.

— В тренерском штабе с ролями определились?

— Все свои зоны ответственности знают. У нас есть Юрий Бабенко, Александр Попов, тренер вратарей, два специалиста по фитнесу.

— Понимаете, что ответственность в ЦСКА огромная?

— Клуб ЦСКА к этому и обязывает. Мы все прекрасно понимаем, где мы работаем, — сказал Воробьёв в беседе с обозревателем «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, ЦСКА является многократным чемпионом страны и трёхкратным обладателем Кубка Гагарина. Первый матч в новом сезоне армейцы проведут со «Спартаком» 5 сентября.